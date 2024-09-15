Новая остановка появится для автобусных маршрутов № 43 и № 267

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Остановка "Метро "Сходненская" появится для автобусных маршрутов № 43 и № 267. Она будет открыта для пассажиров с 21 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Автобусы будут останавливаться у выхода метро № 5. Для этого транспорт начнет подъезжать к тем же остановкам, которые включены в маршруты № 199, № 212, № 368, № 432 и № 678.

Кроме того, с 21 сентября в столице запустят новый автобусный маршрут № 874 "Метро "Технопарк" – МЦК ЗИЛ". Автобусы пойдут по Проектируемому проезду № 7024, набережной Марка Шагала и проспекту Лихачева.

Между тем в 2024 году в Москве установили более тысячи остановочных павильонов. Их изготавливают из прочных и износостойких материалов на столичном заводе "СВАРЗ". В общей сложности с 2018 года там собрали более 4,9 тысячи новых остановок.