Движение будет перекрыто в районе Вороново в ТиНАО 23 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта будут временно перекрыто в районе Вороново в ТиНАО 23 сентября, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

Местный проезд между кварталами № 361 и № 293 закроют для движения транспорта в период с 12:00 до 23:59. Перекрытие продлится не более пяти минут, уточнили в ведомстве.

Причиной для этого послужило проведение киносъемок.

Вместе с тем с 11:00 до 12:00 21 сентября трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды". Изменения в маршрутах связаны с закрытием мотосезона. Москвичи и гости столицы могут воспользоваться метро или проехать на автобусах м7, е70 и м90 вместо трамваев.