График движения поездов МЦД-3 изменится 21–22 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Изменения внесут в расписание поездов на МЦД-3 21–22 сентября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На станции Митьково в утреннее и вечернее время интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Перерыв в движении поездов: на Зеленоград-Крюково – с 12:02 до 12:52, на Ипподром – с 11:23 до 12:23", – говорится в публикации.

При этом отправление последнего состава в сторону Зеленограда-Крюкова назначено на 00:52, а в сторону Ипподрома – на 00:33.

Интервалы будут частично увеличены до 15 минут на Ленинградском направлении. Отправление последних поездов тоже изменится.

На Казанском направлении интервалы составят до 20 минут, некоторые поезда уберут из графика, другие – пройдут по сокращенному маршруту. Время отправления последних составов поменяется.

Такие корректировки в график движения вносятся на фоне ремонтных работ на четвертом пути участка от Перова до Казанского вокзала. В это же время также запланированы работы по модернизации инфраструктуры станции "Раменское".

Между тем график движения некоторых электричек Черустинской ветви Казанского направления МЖД изменится с 23 сентября по 18 октября. Это связано с проведением капремонта второго главного пути на участке Куровская – Авсюнино. Всего планируется обновить 11,8 километра пути, сами работы пройдут по технологии "закрытого перегона".

