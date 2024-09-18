Расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Расписание некоторых пригородных поездов Черустинской ветви Казанского направления МЖД изменится с 23 сентября по 18 октября, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Это связано с проведением капитального ремонта второго главного пути на участке Куровская – Авсюнино.

В МЖД отметили, что всего планируют обновить 11,8 километра пути, а сами работы пройдут по технологии "закрытого перегона". Круглосуточные технологические окна назначены с 02:30 23 сентября до 02:30 24 сентября, далее – в те же часы с чередованием через два дня, за исключением выходных.

Планируется, что железнодорожники проведут полный цикл ремонтно-путевых работ. На этот период движение поездов пройдет по соседним путям, в реверсивном режиме. При этом у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Ранее график движения электропоездов на Ярославском направлении МЖД изменился из-за проведения капитального ремонта на нескольких участках Северной железной дороги. Правки в расписании будут актуальны до 11 октября. Часть поездов в это время будут ходить по сокращенному маршруту, а некоторые вовсе уберут из расписания.