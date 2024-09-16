Расписание ряда поездов между Москвой и Симферополем изменится с 15 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Расписание ряда поездов компании "Гранд Сервис Экспресс" изменится с 15 декабря, пишет перевозчик в своем телеграм-канале.

Так, поезд из Симферополя в Москву (Павелецкая) поменяет номер со 176/175 на 98/97 и будет курсировать не по сезонам, а каждый день круглый год. Первый обновленный состав выйдет из Симферополя с 22 декабря, а из Москвы – с 24-го числа.

Также изменениям подвергнется поезд 54/53 Москва – Санкт-Петербург "Гранд Экспресс", который будет отправляться в 23:46 вместо 23:40, а поезд 68/67 Москва – Симферополь будет прибывать в Симферополь в 23:55 (вместо 23:35). Расписание поменяется также для поездов сообщением Симферополь – Омск, Симферополь – Пермь и Адлер – Симферополь.

Ранее график движения электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги изменился из-за проведения капитального ремонта на нескольких участках Северной железной дороги. Правки в расписании будут актуальны до 11 октября. Часть поездов в это время будут ходить по сокращенному маршруту, а некоторые вовсе уберут из расписания.

