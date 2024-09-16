16 сентября, 17:55 (обновлено 16.09.2024 18:24)Транспорт
На участке Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Интервалы движения на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
В департаменте объяснили, что причиной увеличения интервалов движения поездов на участке фиолетовой ветки стал самокат, упавший на пути. Сейчас, по информации пресс-службы, движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график.
Недавно интервалы движения поездов временно увеличивали на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Причиной стал человек, замеченный на путях. Спустя некоторое время в департаменте сообщили, что движение на линии ввели в график.
Кроме того, график движения поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменился в период с 14 сентября до 21 октября.
Расписание поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 временно изменилось