Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится с 11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 11 сентября по 11 октября из-за проведения капремонта путей на нескольких участках Северной железной дороги, граничащей со столичной магистралью. Об этом пресс-служба МЖД сообщила на сайте.

По данным перевозчика, у некоторых пригородных поездов скорректируется время отправления и прибытия, а также число остановок. Часть электричек будет курсировать по сокращенному маршруту. Некоторые поезда между Москвой и станциями Пушкино, Софрино и Сергиев Посад временно уберут из расписания.

МЖД попросила пассажиров отнестись с пониманием к работам и заранее составлять маршрут поездки.

Между тем с 14 сентября до 21 октября изменится расписание электричек Казанского направления МЖД и МЦД-3. С 11 сентября начнется ремонт четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Казанская – Перово Казанского направления МЖД. Там уложат порядка 8,7 километра бесстыкового пути и установят восемь стрелочных переводов.