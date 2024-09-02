Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменилось с 2 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изменения вносятся в график движения пригородных поездов Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений с 2 сентября. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте РЖД.

Пассажиров просят заранее смотреть расписание на станциях, в приложении "РЖД Пассажирам" или на сайте перевозчика.

"Так, на станции Царицыно, где продолжается строительство подземного перехода, технологические окна назначены 2–3, 16–21 сентября с 15:00 до 18:50. Для проведения работ будет временно приостанавливаться движение по 3-му главному пути станции, а поезда будут следовать по соседним путям", – говорится в публикации.

Таким образом, некоторые составы будут приходить в другое время, а часть поездов будет курсировать по короткому маршруту. При этом из расписания могут убрать несколько поездов второго диаметра.

Инфраструктуру продолжают развивать и на станции Можайск. Работы будут проходить с 13:20 до 15:30 с 2 по 13 сентября, что тоже повлияет на график.

Некоторые составы пройдут по укороченному маршруту из-за работ на энергообъектах, которые проходят на перегоне Талдом – Каналстрой с 2 по 30 сентября. Их проводят с 09:40 до 14:00 в будние дни.

Главные пути № 1 и 2 на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково будут поочередно перекрываться с 2 по 27 сентября, за исключением выходных, с 23:40 до 05:30. Из-за работ на пункте Петровско-Разумовская у части электричек изменится время отправления и прибытия и количество остановок, некоторые поезда уберут из расписания, другие – проследуют по короткому маршруту.

Пригородные поезда ЦППК снова начали прибывать на Рижский вокзал и отправляться с него 1 сентября. В здании закончился ремонт.

В будние дни там будет совершаться 14 рейсов, продленных до станции Стрешнево, а в выходные – 16. Объемы и интервалы движения на МЦД-2 и Рижском направлении сохранены.

