Поезда ЦППК вновь начали прибывать на Рижский вокзал

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пригородные поезда ЦППК снова прибывают на Рижский вокзал и отправляются с него. В здании закончился ремонт, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В будние дни там будет совершаться 14 рейсов, продленных до станции Стрешнево, а в выходные – 16. Объемы и интервалы движения на МЦД-2 и Рижском направлении сохранены.

Горожане могут посмотреть расписание электричек на сайте ЦППК.

Станцию Москва-Рижская закрыли на реконструкцию 1 марта прошлого года. За это время рабочие переустроили пути станции для запуска МЦД-4 и перевели систему управления движением на цифровую. Это обеспечит надежность работы железнодорожного оборудования.

Кроме того, специалисты возвели две новые платформы длиной 270 метров. Они оборудованы навесом, освещением и навигацией.