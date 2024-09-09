Расписание поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится с 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

График движения поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится в период с 14 сентября до 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Так, с 11 сентября специалисты приступят к ремонту четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Казанская – Перово Казанского направления МЖД. Всего планируется уложить около 8,7 километра бесстыкового пути, а также восемь стрелочных переводов.

"Укладка пути будет проводиться по технологии закрытого перегона с 00:30 14 сентября до 00:30 16 сентября, а также в эти же часы 21–22, 28–29 сентября, 5–7, 12–14, 19–21 октября", – предупредили в пресс-службе.

Специалисты планируют демонтировать старые рельсошпальные решетки и установить новые, а также подсыпать щебеночной балласт, выправить пути и уложить бесстыковые пути. Пока будут проводиться работы, составы будут курсировать по соседним путям, поэтому в расписании пригородных поездов, в том числе МЦД-3, были внесены коррективы.

Так, у некоторых пригородных составов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, другие – будут проезжать по укороченным маршрутам, а ряд оставшихся электричек выведут из графика.

На МЦД-3 также изменили расписание движения поездов в период с 22:00 до 07:00 в будние дни с 9 по 30 сентября. Так, на центральном участке от Останкино до Электрозаводской в промежутке между 22:00 и 06:00 не будет ходить часть поездов МЦД. При этом интервалы движения в это время частично увеличат до 20 минут.

Кроме того, изменится время отправления последних поездов из центра. Так, последняя электричка в направлении Ипподрома с Митькова отправится в 00:32, а в сторону Зеленограда-Крюкова – в 00:33. Изменения коснутся и поездов на Ленинградском направлении. Так, некоторые электрички дальнего пригорода будут следовать от/до Зеленограда-Крюкова.

