Расписание поездов МЦД-3 изменится в будние дни с 9 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание на МЦД-3 изменится в будние дни с 9 по 30 сентября. Корректировки коснутся движения поездов в период с 22:00 до 07:00, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Так, на центральном участке от Останкино до Электрозаводской в промежутке между 22:00 и 06:00 не будет ходить часть поездов МЦД. При этом интервалы движения в это время частично увеличат до 20 минут.

Кроме того, изменится время отправления последних поездов из центра. Так, последняя электричка в направлении Ипподрома с Митькова отправится в 00:32, а в сторону Зеленограда-Крюкова – в 00:33.

Изменения коснутся и поездов на Ленинградском направлении. Так, некоторые электрички дальнего пригорода будут следовать от/до Зеленограда-Крюкова. При этом интервалы движения после 23:00 и до 07:00 также частично увеличатся до 20 минут.

На Казанском направлении также изменится время отправления последних поездов МЦД с Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюкова. При этом электрички от/до Казанского вокзала продолжат ходить, а интервал движения частично вырастет до 15 минут.

В период изменений специалисты проведут работы по усилению контактной сети на участке железной дороги от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала. При этом в ночное время работы также будут продолжаться. По ночам специалисты будут заниматься модернизацией инфраструктуры станции Раменское.

Кроме того, в предстоящие выходные дни, 7 и 8 сентября, изменения будут внесены в расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги. Поводом для корректировок послужили работы по переключению на цифровую систему управления движением, которые будут проводиться на станциях Москва-Пассажирская-Киевская и Москва-Сортировочная-Киевская.