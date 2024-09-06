Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится 7 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Корректировки будут внесены в расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) в предстоящие выходные дни, 7 и 8 сентября, сообщила пресс-служба РЖД.

Поводом для изменения расписания стали работы по переключению на цифровую систему управления движением, которые будут проводиться на станциях Москва-Пассажирская-Киевская и Москва-Сортировочная-Киевская.

Технологические окна будут действовать с 05:30 7 сентября до 04:30 9 сентября. За это время железнодорожники подключат напольные устройства автоматики, а также заменят и установят программное обеспечение. В ходе проведения этих работ на станциях будут временно закрываться пути.

На протяжении этого периода пригородные поезда будут курсировать от/до станции Аминьевская. При этом некоторые электрички проследуют до Апрелевки, а ряд поездов было решено полностью удалить из графика. Кроме того, из расписания были выведены поезда, курсирующие в направлении от/до терминала Внуково. На этом фоне график движения МЦД-4 сохранится в полном объеме.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что работа московского транспорта будет продлена в День города. В ночь с 7 на 8 сентября зайти в метро и МЦК можно будет до 02:00. При этом в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.