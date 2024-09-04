Расписание поездов на двух направлениях МЦД-1 изменилось до 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменилось до 30 сентября. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

Так, на Савеловском направлении по будним дням с 19:00 до 06:30 отменена часть электричек, часть поездов дальнего пригорода следуют укороченными маршрутами от или до Лобни и Бескудникова. После 19:00 интервалы движения увеличены до 20 минут, после 23:00 – до одного часа, до 06:30 – до 20 минут.

На Белорусском направлении также отменили часть поездов, другие же курсируют от или до Белорусского вокзала. После 22:30 интервалы увеличены до 30 минут, после полуночи – до одного часа, до 06:30 – до 20 минут. Более того, изменено расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в вечернее время.

Во время окон 2–6 и 9–11 сентября закрыт путь в сторону Одинцова на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова, электрички там в обе стороны следуют по пути на Лобню. 16–20 и 23–27 сентября закроется путь в сторону Лобни на этом же участке, составы будет следовать по пути в сторону Одинцова. В это время будут проводиться работы по возведению станции Петровско-Разумовская.

Также для поездок в аэропорт пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 и 1195D.

Ранее сообщалось, что 6–8, 13–15, 20–22 и 27–29 сентября с 23:40 пятницы до 23:40 воскресенья на станциях Горьковского и Киевского направлений перекроют участок 13-го пути. Движение поездов будет организовано по соседним путям, а расписание прибытия и отбытия поездов, число остановок и длительность маршрута скорректируют. Москвичей попросили составлять свои маршруты заранее.