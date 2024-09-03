Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 5 и 6 сентября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 5 и 6 сентября в связи с продолжающимися работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между Тверью и Москвой, передает пресс-служба Московско-тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Так, у пригородных составов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково изменится время отправления, а некоторые поезда отменят.

Будут отменены также часть вагонов на всем маршруте на участках Зеленоград-Крюково – Москва и Москва – Тверь. В свою очередь, другая часть проследует с отменой некоторых остановок.

С изменениями в расписании горожанам предлагают ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте МТППК в разделе "Пассажирам". Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Между тем 2 сентября изменились и графики движения пригородных поездов Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений. Так, на станции Царицыно, где продолжается строительство подземного перехода, технологические окна назначены 2–3, 16–21 сентября.

Инфраструктуру продолжают развивать и на станции Можайск. Работы будут проходить с 13:20 до 15:30 с 2 по 13 сентября. Кроме того, некоторые составы пройдут по укороченному маршруту из-за работ на энергообъектах, которые проходят на перегоне Талдом – Каналстрой с 2 по 30 сентября.