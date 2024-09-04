Расписание пригородных поездов Горьковского и Киевского направлений изменится с 6 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Скорректированное расписание поездов МЖД будет действовать по выходным дням, 6–8, 13–15, 20–22 и 27–29 сентября, сообщается на сайте МЖД.

В указанные числа с 23:40 пятницы до 23:40 воскресенья на станциях Горьковского и Киевского направлений перекроют участок 13-го пути. Движение поездов организуют по соседним путям, при этом расписание прибытия и отбытия поездов со станций, количество остановок и длительность маршрута будут изменены.

Уточняется, что часть поездов временно выведут из графика, а ряд электричек будет следовать по укороченным маршрутам. Москвичей просят составлять маршруты перемещения по области заранее. Ознакомиться с новым расписанием можно на вокзалах, станциях, сайте или мобильном приложении РЖД.

Ранее Московская железная дорога сообщила, что с 7 по 9 сентября изменится движение поездов на Калужском направлении МЦД-4. Это также связано с модернизацией путевой инфраструктуры.

Составы будут следовать от или до станции Аминьевская. Часть электричек отменят, некоторые будут курсировать только от или до станции Апрелевка. Кроме того, отменят экспрессы в аэропорт Внуково.

