Движение поездов на Калужском направлении МЦД-4 изменится 7–9 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов на Калужском направлении МЦД-4 изменится с 05:00 7 сентября до 04:00 9 сентября. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

По данным ведомства, не будет движения пригородных поездов до Киевского вокзала: составы будут следовать от или до станции Аминьевская. Часть электричек отменят, некоторые будут курсировать только от или до станции Апрелевка. Кроме того, отменят экспрессы в аэропорт Внуково.

При этом движение поездов МЦД сохранено в полном объеме. Для поездок пассажирам рекомендовали пользоваться диаметральными поездами, метро, МЦК и наземным транспортом.

Во время ограничений специалисты будут модернизировать путевую инфраструктуру Киевского вокзала. В связи с этим там закроют все пути для пригородных поездов.

Между тем МЦД-3 улучшил транспортное обслуживание более 20 столичных районов и трех миллионов человек. Также число внутригородских поездок на МЦД выросло 80 раз с момента запуска. При этом интервалы движения снизились до пяти минут в часы пик. Это улучшило связанность города и повысило мобильность самих жителей.