Интервалы движения были увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на пути. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что в данный момент движение на этой линии уже вводится в график.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на МЦД-4 изменится с 12:00 13 сентября до 23:00 15 сентября. К примеру, на Нижегородском направлении изменения коснутся расписания электричек, курсирующих на участке от Марьиной Рощи до Нижегородской.

Кроме того, график движения поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) также изменится в период с 14 сентября до 21 октября.