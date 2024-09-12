Провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным 14 сентября

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

В честь Осеннего велофестиваля проезд велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным 14 сентября. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в телеграм-канале.

Правило будет действовать в течение всего дня. Для бесплатного провоза необходимо взять билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате на станции. Сами велосипеды можно разместить в тамбуре вагона или салоне на специальных креплениях.

Аналогичное решение ранее приняла Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Пассажиры в поездах МТППК могут бесплатно провезти велосипеды с 00:00 до 23:59 14 сентября.

Осенний велофестиваль пройдет в Москве в субботу, 14-го числа. Для удобства горожан маршрут расширен до 26 километров. Он протянется от ВДНХ до Крылатской улицы.

В связи с проведением мероприятия некоторые улицы города перекроют. После прохождения велоколонны улицы будут постепенно открываться для движения, так же как и ряд других участков дорог.