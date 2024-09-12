Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на некоторых улицах Москвы будет временно перекрыто 14 сентября. Это связано с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонки "Cyclingrace: Москва", пишет портал мэра и правительства Москвы.

Так, с 00:01 14-го числа до окончания мероприятия будет перекрыт Продольный проезд, а также 1-й и 2-й Поперечные проезды и участок Крылатской улицы от дома 2 до улицы Нижние Мнёвники. С 8 до 12 часов закроют для автомобилистов Алабяно-Балтийский тоннель, Новый Карамышевский мост, а также улицы Крылатскую, Нижние Мнёвники, Алабяна, Народного Ополчения, Большую Академическую.

С 12 часов не будет движения авто по улицам Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственной, Большой Академической, Нижние Мнёвники и Крылатской. Также перегородят проезды Серебрякова и 3-й Нижнелихоборский, Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост.

После прохождения велоколонны улицы будут постепенно открываться для движения, также как и ряд других участков дорог, включая боковой проезд Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Алтуфьевского шоссе от Березовой аллеи до дома 16, строения 10 в Сигнальном проезде, МСД в сторону трассы М-11 от проезда Нансена до реки Лихоборки.

Также откроются съезды с проспекта Мира в сторону центра на МСД и в сторону проезда Нансена, участок МСД в сторону трассы М-11 от реки Лихоборки до Дмитровского шоссе, участок МСД (СВХ) в сторону Дмитровского шоссе от дома 2В на улице Линии Октябрьской Железной Дороги до Большой Академической улицы и съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу (в сторону области).

Чуть ранее, 13 сентября с 16:00 до 23:59, будет ограничено движение по одной полосе на участках Продольного проезда и Крылатской улицы от улицы Нижние Мнёвники до дома 2 на Крылатской улице.

Кроме того, с 00:01 13-го числа до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на Крылатской улице, в проезде у памятника "Рабочему и колхознице" и во 2-м Поперечном проезде. С этого же времени, но днем позже парковку ограничат на улицах Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Регистрация на Осенний велофестиваль, который пройдет 14 сентября, уже открылась. Маршрут был расширен до 26 километров, он пройдет от ВДНХ до Крылатской улицы. Велоколонны начнут свое движение в зависимости от выбранного при регистрации времени – в 13, 14 или 15 часов.

