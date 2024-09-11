Спецтарифы на аренду велосипедов введены для участников Осеннего велофестиваля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специальные тарифы на аренду велосипедов введены для участников Осеннего велофестиваля, выгодные условия станут доступны 14 сентября, уточнили в пресс-службе Дептранса.

Так, стоимость доступа к велосипедам "Прогулка Велофест" составит 75 рублей за первые 180 минут, а далее по 2 рубля в минуту. Велосипеды на электрической тяге версии 2.0 можно арендовать за 450 рублей на 180 минут, а затем по 5 рублей в минуту.

Обладатели карты "Тройка" и карты москвича обучающегося могут ездить бесплатно, добавил глава ведомства Максим Ликсутов. Кроме того, количество велосипедов ограниченно, поэтому горожанам рекомендовали брать их заранее.

Регистрация на Осенний велофестиваль, который пройдет 14 сентября, открылась в Москве 29 августа. Для удобства граждан маршрут расширен до 26 километров. Он пройдет от ВДНХ до Крылатской улицы.

