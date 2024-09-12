Пассажиры МТППК смогут бесплатно провезти велосипеды 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В день проведения Осеннего велофестиваля пассажиры АО "МТППК" смогут бесплатно провозить велосипеды в поездах в период с 00:00 до 23:59 14 сентября. Об этом Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) сообщила на сайте.

Для бесплатного прохода через турникеты 14 сентября пассажиру с велосипедом нужно будет показать обычный проездной документ. В остальные дни граждане могут бесплатно провозить велосипед в электричках Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. Данное правило распространяется на весь участок обслуживания МТППК.

Также бесплатно провезти велосипед можно на участке МЦД-3 Зеленоград-Крюково – Ипподром. Для этого нужно обязательно оформить соответствующий билет в кассе или билетопечатающем автомате. Перевозить такой двухколесный транспорт следует в тех местах вагона, которые оборудованы для подобной перевозки, а также в тамбуре поезда.

Осенний велофестиваль состоится в Москве 14 сентября. Для удобства горожан маршрут расширен до 26 километров. Он пройдет от ВДНХ до Крылатской улицы.

Более того, для участников мероприятия введены специальные тарифы на аренду велосипедов. Они будут доступны в день проведения мероприятия.