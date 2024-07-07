Директор театра Российской армии Авимская проехала в колонне Ночного велофестиваля

Фото: телеграм-канал "День с Миленой Авимской"

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля, участники которого стартовали от здания театра на Суворовской площади, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Это сочетание спортивного заезда с культурной площадкой, с главным армейским театром страны, и выезд с этой знаковой площади – мне кажется это очень важным сегодня. Сегодня повестка требует особого отношения к стране, и мне очень радостно, что мы такую коллаборацию организуем в данном случае", – сказала Авимская перед началом заезда.

По ее словам, такого количества людей, как сегодня, площадь перед зданием театра еще не видела.

"Когда мы проводим закрытие сезона и открытие сезона, у нас тоже до 2 тысяч человек бывает здесь, но такого количества я еще не видела. И я, конечно, предвкушаю всех этих зрителей в своем театре, для меня это важно. И я хочу, чтобы наш театр и площадь перед театром становились культовыми", – добавила Авимская.

Она также рассказала, что впервые сама участвует в велофестивале.

"Я еще не ездила в этой прекрасной компании. Но могу сказать, что мне известно кое-что о велопробегах. Это очень увлекательно, это целая новая культура", – сказала директор театра.

Ночной велофестиваль организует Транспортный комплекс Москвы. На Суворовской площади для участников праздника развернули фестивальный городок с фудкортом и интерактивными зонами. Для обеспечения их безопасности было ограничено движение транспорта на отдельных участках дорог Москвы. Колонна велосипедистов двинулась через центр Москвы в сторону Цветного бульвара по отрезку Бульварного кольца с выездом на Пречистенскую набережную. Финиш – на Лужнецкой набережной.

Свыше 35 тысяч жителей и гостей столицы поучаствовали в Ночном велофестивале. Для участников заезда в стартовом городке работали разнообразные интерактивные площадки партнеров фестиваля, мастерские для подготовки велосипедов и фотозоны. После финиша всем раздали фирменные значки.

