Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 13 сентября

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Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 12:00 13 сентября до 23:00 15 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, на Нижегородском направлении изменения коснутся расписания электричек, курсирующих на участке от Марьиной Рощи до Нижегородской. Интервалы между этими поездами будут увеличены до 30 минут. Также изменится длина пауз в движении на участке от Нижегородской до Железнодорожной. Интервалы между электричками удлинятся до 10 минут. Кроме того, часть поездов в сторону Железнодорожной проследует от Нижегородской.

На Калужском направлении также могут увеличиться интервалы движения на участке от Апрелевки до Марьиной Рощи до 20 минут. Вместе с тем часть поездов со стороны Апрелевки проследует от и до Марьиной Рощи, но электрички от и до Киевского вокзала будут сохранены.

Помимо этого, поезда на участке от Курской до Нижегородской будут проезжать в сторону Железнодорожной по первому главному пути.

В период действия изменений специалисты проведут работы по модернизации путевой инфраструктуры.

С 14 сентября до 21 октября также изменится график движения поездов Казанского направления Московской железной дороги и МЦД-3. Так, с 11 сентября начнется ремонт четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Казанская – Перово Казанского направления МЖД. Всего планируется уложить около 8,7 километра бесстыкового пути, а также 8 стрелочных переводов.