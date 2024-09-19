"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в аэропорт Шереметьево и обратно 20–22 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Аэроэкспресс" отменит несколько утренних и вечерних рейсов в аэропорт Шереметьево и обратно с 20 по 22 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает компания в телеграм-канале.

По данным перевозчика, добраться до воздушной гавани пассажиры смогут на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Также автобус № 1195 курсирует каждые 10 минут до терминалов В и С, № 1195D – каждые 15 минут до терминала D. Время в пути составит около 20 минут по платной трассе М-11 "Нева".

Между тем график движения некоторых электричек Черустинской ветви Казанского направления МЖД изменится с 23 сентября по 18 октября. Это связано с проведением капремонта второго главного пути на участке Куровская – Авсюнино. Всего планируется обновить 11,8 километра пути, сами работы пройдут по технологии "закрытого перегона". Круглосуточные технологические окна назначены с 02:30 23 сентября до 02:30 24 сентября, далее – в те же часы с чередованием через два дня, за исключением выходных.