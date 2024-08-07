"Мой район. Новости": как изменятся маршруты пригородных поездов в столице к 2030 году

В 2030 году на пригородном поезде в Москву можно будет доехать из 11 регионов России. Столица станет ближе для более 30 миллионов человек.

В единое железнодорожное сообщение войдут Смоленск, Тула, Кострома, Рязань и Тверь. Пассажиры смогут сэкономить до 40 минут в поездке.

Кроме того, в шесть раз сократится ожидание поезда на платформе. По мнению экспертов, Центральный транспортный узел будет способствовать экономическому росту регионов.

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