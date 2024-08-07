07 августа, 10:15Транспорт
"Мой район. Новости": как изменятся маршруты пригородных поездов в столице к 2030 году
В 2030 году на пригородном поезде в Москву можно будет доехать из 11 регионов России. Столица станет ближе для более 30 миллионов человек.
В единое железнодорожное сообщение войдут Смоленск, Тула, Кострома, Рязань и Тверь. Пассажиры смогут сэкономить до 40 минут в поездке.
Кроме того, в шесть раз сократится ожидание поезда на платформе. По мнению экспертов, Центральный транспортный узел будет способствовать экономическому росту регионов.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".