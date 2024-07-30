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30 июля, 07:15

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Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в пяти округах столицы

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в пяти округах столицы

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Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились на дорогах в пяти округах Москвы. Как рассказали в столичном Дептрансе, такие полосы снижают аварийность на дорогах и позволяют экономить время в пути.

Всего с начала 2024 года в столице ввели 10 новых выделенок общей протяженностью около 3,5 километров. Полосы охватывают 57 маршрутов, которыми по будням пользуются сотни тысяч пассажиров.

Насколько быстрее поехали автобусы и электробусы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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