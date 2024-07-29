Вентшахта на станции метро "Тургеневская" расписана к Международному дню тигра

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Вентиляционную шахту на станции столичного метро "Тургеневская" расписали к Международному дню тигра, который отмечается 29 июля. Работы провели совместно с центром "Амурский тигр", сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Праздник учредили в 2010 году на первом "Тигрином саммите". Благодаря этому о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты узнают все больше людей.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в прошлом году завершилась программа модернизации вентиляционных шахт в метро. Теперь начались работы над их визуальной составляющей. Так, роспись одной из вентшахт в центре города позволит привлечь внимание мосвичей и туристов к заботе об окружающей среде и сохранению популяции диких животных, объяснил он.

Ранее сообщалось о стабилизации численности амурских тигров на "Земле леопарда". Так, на юго-западе Приморского края зарегистрировано 56 взрослых особей. Это в пределах численности за такой же период 2023 года – тогда было зафиксировано 58 хищников. Кроме того, самок на 23% больше, чем самцов, что является положительным признаком для популяции.