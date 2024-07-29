Сервис Russpass собрал свыше 30 тысяч предложений для туристов

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Сейчас на сервисе Russpass представлено более 30 тысяч предложений для туристов, треть из них – для гостей Москвы. Туда входят готовые туры и автомобильные маршруты, отели, рестораны, экскурсии и тысячи событий по всей России, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Всего, уточнила Сергунина, туристическим сервисом уже воспользовались свыше 23,5 миллиона раз. С момента работы платформы в 2020 году Russpass стал масштабным общенациональным проектом, который объединил гостиницы, музеи, театры и другие площадки в 85 российских регионах. Также с помощью сервиса можно купить билеты на самолет, забронировать жилье, составить культурную и образовательную программу путешествия.

Проект постоянно совершенствуется. В этом году там обновили конструктор поездок: теперь можно выбирать даты и порядок посещения мест, отслеживать наличие билетов и брони в гостиницах. Всего для пользователей сформировано более 700 готовых тематических маршрутов.

Также интернет-издание "Russpass-журнал" предлагает туристам идеи для путешествий. В нем есть материалы о тенденциях туристического рынка, тематические подборки, инструкции, советы и другое. В онлайн-журнале содержится 2,2 тысячи публикаций, из которых 870 посвящены Москве и ее достопримечательностям. Аудитория издания насчитывает около 3,5 миллиона читателей.

На портале "Russpass. Бизнес" предприниматели туриндустрии могут найти список федеральных и столичных мер поддержки, а также расписание отраслевых мероприятий. На платформе уже зарегистрировано 1,5 тысячи компаний. С помощью сервиса они могут искать партнеров, просматривать персональную статистику и биржу вакансий. А в новом разделе "База знаний" можно улучшить собственный проект, привлечь инвесторов и туристов из разных стран.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года Москву посетили полмиллиона туристов из дальнего зарубежья, что более чем на 40% больше показателя 2023 года. По словам Сергуниной, количество туристических поездок превысило число рабочих, учебных и других.

Лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят в том числе Китай и Вьетнам. На него приходится 56% всего турпотока из государств дальнего зарубежья.