Маршрут "В эпицентре городской жизни" вошел в список турпрогулок на сервисе Russpass

Сервис Russpass составил список из 80 вариантов прогулок по Москве. В их число вошел маршрут "В эпицентре городской жизни", который начинается от Воронцовского парка и заканчивается в Парке Горького.

Также на портале можно послушать аудиоэкскурсию "Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры". Маршрут стартует в Измайловском парке и заканчивается "Вернисажем в Измайлово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

