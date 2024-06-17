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17 июня, 15:30

Туризм

Маршрут "В эпицентре городской жизни" вошел в список турпрогулок на сервисе Russpass

Маршрут "В эпицентре городской жизни" вошел в список турпрогулок на сервисе Russpass

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Сервис Russpass составил список из 80 вариантов прогулок по Москве. В их число вошел маршрут "В эпицентре городской жизни", который начинается от Воронцовского парка и заканчивается в Парке Горького.

Также на портале можно послушать аудиоэкскурсию "Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры". Маршрут стартует в Измайловском парке и заканчивается "Вернисажем в Измайлово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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