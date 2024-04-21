21 апреля, 09:15Туризм
Цифровой сервис Russpass составил топ самых посещаемых мест Москвы
Москва станет одним из самых популярных туристических направлений на майские праздники. Топ популярных мест столицы среди путешественников составил цифровой сервис Russpass. В него вошли мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".
По словам отельеров, в столичных гостиницах осталось мало свободных мест. В некоторых на праздники уже забронированы все номера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.