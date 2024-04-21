Цифровой сервис Russpass составил топ самых посещаемых мест Москвы

Москва станет одним из самых популярных туристических направлений на майские праздники. Топ популярных мест столицы среди путешественников составил цифровой сервис Russpass. В него вошли мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".

По словам отельеров, в столичных гостиницах осталось мало свободных мест. В некоторых на праздники уже забронированы все номера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.