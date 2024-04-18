Эксперты спрогнозировали увеличение туристического потока в Москву на майских праздниках

Москва ждет на майские праздники большой турпоток. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отмечают рост бронирований по организованным турам в 15–20%.

Для туристов цифровой сервис Russpass составил рейтинг самых популярных мест и маршрутов в Москве. В подборке оказались, например, мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, Московский зоопарк, Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.