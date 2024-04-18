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18 апреля, 11:45

Туризм

Эксперты спрогнозировали увеличение туристического потока в Москву на майских праздниках

Эксперты спрогнозировали увеличение туристического потока в Москву на майских праздниках

Российские авиалинии возобновили авиасообщение с Дубаем

Российские авиалинии возобновили авиасообщение с Дубаем

В АТОР заявили об отсутствии отмененных туров в Дубай

Авиасообщение с Дубаем может быть восстановлено вечером 17 апреля

Новости часа: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов

Годовая норма осадков выпала в Дубае

В АТОР призвали авиакомпании предоставить воду и еду туристам, застрявшим в аэропортах ОАЭ

Минэкономразвития сообщило, что в ОАЭ находятся около 2 тыс туристов из России

Москва получила звание столицы детского туризма

Москва ждет на майские праздники большой турпоток. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отмечают рост бронирований по организованным турам в 15–20%.

Для туристов цифровой сервис Russpass составил рейтинг самых популярных мест и маршрутов в Москве. В подборке оказались, например, мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, Московский зоопарк, Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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