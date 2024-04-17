Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дорожная связка между Большой Филевской улицей и Третьим транспортным кольцом (ТТК) должна появиться в районе Филевский Парк уже в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"Дорожная система "Большого Сити" продолжает активно развиваться. В прошлом году мы запустили платную трассу – проспект Багратиона", – напомнил мэр города.

В настоящее время строители продолжают возводить около 40 километров различных объектов улично-дорожной сети, а также десятки инженерных сооружений. По словам Собянина, объект улучшит транспортное обслуживание трех районов с населением около 300 000 человек.

Работы на объекте идут в две смены, а общая готовность оценивается в 75%, заявил председатель совета директоров компании-подрядчика ООО ТК "Руслан-1" Эдгар Арамян.

"Как мы и обещали, в сентябре мы полностью дорогу откроем", – сказал он.

Строительство началось в июле 2022 года. Дорога свяжет не только Большую Филевскую улицу и ТТК, но и обеспечит выезд на проспект Багратиона в сторону области. Всего здесь появится 3,7 километра дорог, включая путепровод со съездами, улично-дорожную сеть в 2,7 километра и боковые проезды.

В пресс-службе мэра и правительства столицы напомнили, что благодаря этому будет улучшено транспортное сообщение трех районов Москвы – Дорогомилово, Филевский Парк и Пресненского, а излишний пробег транспорта сократится до 2,9 километра, экономия в пути составит до 21 минуты.

Ранее градоначальник открыл движение по путепроводу через пути МЦД-3 и новым съездам в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе. Собянин подчеркивал, что его возвели так, чтобы было место для новых линий высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

