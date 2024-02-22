Москва получила Всероссийскую туристическую премию

Фото: пресс-служба Мостуризма

Москва стала лауреатом III Всероссийской туристической премии (Russian Travel Awards). Город признали лучшим регионом для семейного туризма и отдыха. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

В конкурсе оценивались результаты городских проектов за прошлый год. Как рассказала Сергунина, каждый пятый российский путешественник приезжает в столицу с семьей. Туристов привлекает широкий выбор культурных площадок, насыщенная афиша событий и разнообразие туристических программ, сказала она. Заммэра добавила, что это направление постоянно развивается, предлагаются новые форматы для знакомства с достопримечательностями, историей и традициями Москвы.

Один из проектов, представленных на премии, – познавательная программа "Играй в Москву". Она предлагает взрослым и детям изучить город, пройдя по семи маршрутам-приключениям. Прогулки включают 90 локаций, 50 ключевых объектов и 130 интерактивных заданий. Другой популярный туристический формат, который высоко оценило жюри, – "Город открытий". Его участниками стали уже свыше 10 тысяч детей и подростков со всей страны. Они посетили столичные галереи, технопарки, стадионы и другие объекты. Во время интерактивных экскурсий детям рассказывали о профессиях будущего и перспективных отраслях.

В ходе церемонии награждения Москва получила два специальных приза от организаторов премии. Столицу отметили за активное развитие MICE-туризма (область туриндустрии, связанная с подготовкой и проведением деловых мероприятий) и за лучший межрегиональный проект "Три столицы: от рассвета до заката", подготовленный вместе с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва выиграла в конкурсе и получила звание "Столица детского туризма". По его словам, летом 2023 года город принял один миллион юных туристов. Дети могут посетить в столице Московский зоопарк, океанариум "Москвариум", парк развлечений "Остров Мечты" и более 400 музеев, указал мэр.

Собянин: Москва признана столицей детского туризма России