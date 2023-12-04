Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин назвал победителей городской туристической премии "Путеводная звезда – 2023". Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

Он напомнил, что всего в конкурсе 22 номинации. Профессиональное жюри определяло победителей в шести из них. Например, среди туроператоров и гостиниц.

Среди экскурсоводов лучшим стал Евгений Степанов. Он создал 26 маршрутов и провел за 2023 год свыше 350 экскурсий по Москве. Лучшим администратором гостиницы назвали Дениса Сольева.

Отмечается, что в рамках 11 номинаций победителей определяли москвичи в проекте "Активный гражданин". Так, в номинации "Московские впечатления: выставки" они выбрали экспозицию Государственного Дарвиновского музея, посвященную истории становления теории эволюции и разнообразию жизни на Земле.

Мэр рассказал, что в номинации "Московские впечатления: экскурсии, развлечения" горожане отметили экспозицию "Подвиг Народа" в Музее Победы. Она рассказывает о подвигах медиков, ученых, рабочих, деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны.

Организаторы премии вручили награды в пяти номинациях, заключил Собянин.

Премия "Путеводная звезда" состоялась в Москве в 24-й раз. Прием заявок на нее начался 6 октября.

Между тем заммэра Наталья Сергунина уточняла, что с января по август 2023 года Москву посетили 15,5 миллиона туристов.

Средняя загрузка столичных гостиниц составила почти 80%, что позволяет создать комфортные условия для развития рынка. Траты путешественников в городе оцениваются в 758,4 миллиарда рублей, из которых 103,9 миллиарда будут направлены в столичный бюджет.

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