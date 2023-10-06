В Москве стартовал прием заявок на премию "Путеводная звезда – 2023"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Начался прием заявок на туристическую премию "Путеводная звезда – 2023", которая присуждается гастрономическим проектам, гостиницам, экскурсоводам и другим представителям отрасли, которые развивают столичный туризм.

"Москва обладает огромным туристическим потенциалом: современной инфраструктурой, богатым культурным наследием, насыщенной событийной повесткой. Однако туризм и индустрия гостеприимства – это прежде всего люди. Настоящие профессионалы, которые любят город и делятся своей любовью с гостями", – сказала зампред столичного комитета по туризму Алина Арутюнова.

Она отметил, что данная премия позволяет оценить серьезный вклад представителей туризма в развитие ценностей гостеприимства Москвы.

Премия "Путеводная звезда" состоится в Москве в 24-й раз. В этом году победителей определят по 17 номинациями. При этом шестерых лауреатов выберут члены экспертного жюри в номинациях "Лучшая гостиница "пять звезд", "Лучшая гостиница "четыре звезды", "Лучшая гостиница "три звезды", "Лучший конгресс-отель", "Московское гостеприимство: туроператор (лучший межрегиональный турпродукт)" и "Лучший клиентоориентированный отель", еще 11 – москвичи в проекте "Активный гражданин". Принять участие могут индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Участники "Активного гражданина" смогут выбрать лучших в таких номинациях, как "Московский завтрак", "Московская классика", "Модная гастрономия", "Лучшая московская кондитерская" и "Лучший завтрак в отеле". Помимо этого, москвичи смогут проголосовать за лучшие СМИ о туротрасли.

Также в этом году появилась новая почетная награда "Лучший клиентоориентированный отель". Ее сможет получить гостиница, где предоставлены удобства для иностранных гостей, например, из стран Ближнего Востока, Индии или Китая.

Кроме этого, будут награждены экскурсионные и культурно-досуговые проекты в номинациях "Московские впечатления: выставки", "Московские впечатления: для детей" и "Московские впечатления: экскурсии и развлечения".

Участники могут подать заявку до 18:00 24 октября. После будет создан шорт-лист претендентов, за которых можно будет отдать свой голос. Итоги конкурса подведут в декабре.

"Путеводная звезда" – это ежегодная премия правительства Москвы для представителей туризма. Впервые премия была вручена в 1999 году.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве появился онлайн-проект "Карта профессий", посвященный начинающим специалистам туристической сферы. Инициатива призвана помочь тем, кто планирует строить карьеру в отрасли туризма, в первую очередь молодежи.

Проект был создан по инициативе комитета по туризму столицы в рамках программы "Твой старт в туризме". В рамках этого проекта студенты профильных вузов Москвы получают практические навыки.