Новый сезон экскурсий проекта "Открой#Моспром" стартует 2 октября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Седьмой сезон проекта "Открой#Моспром" состоится с 2 по 20 октября. В рамках него пройдут экскурсии по фабрикам и заводам, которые посвятят Дню московской промышленности, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Москвичей пригласили посетить новые предприятия, мастер-классы, мини-квизы и подарки от производителей. День московской промышленности учредили в 2017 году, его отмечают 7 октября, так как в этот день в 2015-м был принят закон "О промышленной политике города Москвы".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в этот месяц экскурсионная программа и список предприятий будут расширены. Например, гости впервые смогут побывать на заводе отечественного автопрома "Москвич".

"Всего в этом сезоне запланировано около 140 экскурсий по цехам 30 производств косметической, пищевой, кабельной, оптической и другой продукции. Кроме того, состоится более 40 мастер-классов пяти видов: от приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий до тест-сессии косметики", – заявил Овчинский.

В ходе мероприятия посетители узнают, как создаются автомобили "Москвич", в том числе электрокары "Москвич 3е", лифты компании "Мослифт", тормозные системы для железнодорожного транспорта "Элтеза". Кроме того, гости увидят работу вентиляционной фабрики "Галвент" и кабельного завода "Москабельмет". Их продукция установлена в домах и на социально значимых объектах по всей России.

Вместе с этим проект проведет экскурсии на предприятиях по производству кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков. Гости могут рассчитывать на памятные подарки, для этого необходимо правильно ответить на четыре из пяти вопросов мини-викторины в конце экскурсий. Необходима предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что площадки "Московских сезонов" с начала 2023 года посетили 12,3 миллиона человек. По словам заммэра Натальи Сергуниной, фестивали организовывали на пешеходных улицах и площадях с 2012 года. Для каждого подготовили уникальную культурно-образовательную программу.

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