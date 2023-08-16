Более 40 сортов роз украсили Манежную площадь в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Фото: Московские сезоны

Свыше 40 сортов роз украсили Манежную площадь в столице в рамках фестиваля "Цветочный джем". Об этом сообщили в пресс-службе цикла мероприятий "Московские сезоны".

Как отметили в оргкомитете, всего в этом году в городе были обустроены 12 цветочных садов.

"Один из самых больших проектов по традиции расположен на Манежной площади. На время фестиваля она превратилась в огромный сад с холмами, покрытыми разноцветными композициями из луговых растений, величественными липами, цветниками из роз, лаунж-зонами и прогулочными тропинками", – добавили организаторы.

Они уточнили, что для оформления цветников были высажены более 40 сортов роз. Кроме того, для москвичей и гостей столицы здесь оборудовали зоны отдыха.

В свою очередь, на переходе с площади Революции на Манежную площадь обустроили многоуровневый променад с торговыми шале. Желающие могут прогуляться среди цветов и величественных деревьев. Тут высадили астры, гортензии, шалфей, дельфиниумы и бересклеты. На самом высоком уровне гости фестиваля могут сделать фото с необычного ракурса.

Фестиваль "Цветочный джем" проходит в столице с 20 июля по 10 сентября. В рамках него в городе высадили 35 тысяч однолетних растений, 45 тысяч многолетних, 15 тысяч злаков, 5 тысяч кустарников, 30 деревьев и тысячу водных растений.

Возле памятника народному артисту СССР Олегу Табакову на Садовом кольце сделали ландшафтный сад. На территории вокруг памятника высадили вишни, яблони, астры, лилии, сирень и девичий виноград.

Сад на площади перед ЦУМом оформили в водной теме с бассейнами, в которых можно увидеть кувшинки, бамбук, тростник, цветущие канны, урути и другие растения.



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