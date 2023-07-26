Москвичей пригласили посетить уникальные площадки фестиваля "Цветочный джем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Уникальные площадки подготовили для москвичей и гостей столицы на фестивале "Цветочный джем". Так, пользующиеся популярностью выставочные сады реконструировали на Новой площади и на площадке рядом с Российской государственной библиотекой (РГБ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что сады "Цветочного джема" стали столичной традицией. Гости отдыхают в них от ритма мегаполиса, любуются неповторимыми уголками природы и оказываются в природных оазисах.

По словам оргкомитета "Московских сезонов", ряд проектов создается на площадках не первый год. Сады, полюбившиеся москвичами, стали визитными карточками мероприятия.

Уточняется, что "Библиотечный сад", расположившийся на ступенях РГБ, является реконструкцией одного из самых известных и любимых проектов фестиваля. Впервые его создал Мэтью Чайлдс в 2017 году, затем по просьбам горожан он воссоздавался вновь.

На портале добавили, что в этом году сад представлен с обновленной цветовой гаммой и новыми растениями. Пространство у памятника Федору Достоевскому украсили многоствольные клены, боярышники, барбарисы, большие одноствольные липы, гортензии на штамбе, из-за длинных стволов которых появляется ощущение, что растения парят над землей. Также гостей ждут яркие композиции из роз, астр и лилейников.

Сообщается, что сад-галерею с ажурной крышей воссоздали на Новой площади. Особенно заметны в нем вьющийся плющ разных видов и девичий виноград. Яркие композиции из гортензий, дельфиниумов и цветущих роз, подобранные экспертами, стали фоном для селфи и памятных снимков, они создают ощущение летнего курорта в центре Москвы.

Фестиваль проходит с 20 июля по 10 сентября. В городе высадили 35 тысяч однолетников, 45 тысяч многолетних растений, 15 тысяч злаков, 5 тысяч кустарников, 30 деревьев и тысячу водных растений.

В прошлом году первую в России стену из растений на свежем воздухе установили рядом с кинотеатром "Ударник" и Домом на набережной в Москве. Инсталляция стала частью фестиваля "Цветочный джем". Высота конструкции составляла 14 метров, протяженность – 62 метра.

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о фестивале "Цветочный джем"