Стену из растений высадили у кинотеатра "Ударник" во время фестиваля "Цветочный джем"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Первую в России стену из растений на свежем воздухе установили рядом с кинотеатром "Ударник" и Домом на набережной в Москве. Инсталляция стала частью фестиваля "Цветочный джем", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Высота конструкции составляет 14 метров, протяженность – 62 метра.

"Создание островков природы в центре современного мегаполиса помогает формировать условия для жизни и труда горожан. Вертикальное озеленение не требует особых земельных площадей, позволяет декорировать здания, защищает дома от перегрева, снижает уровень уличного шума и, конечно, дарит такую необходимую в жаркое время прохладу", – рассказали в оргкомитете "Цветочного джема".

При создании цветочной стены были использованы более 10 тысяч однолетних ампельных растений, а именно плектрантус, пеларгонии, гелихризумы, традесканции, калибрахоа.

Крепятся растения на 60 тонн металлоконструкций, установленных параллельно стене кинотеатра "Ударник". Они дополнены системой полива – к каждому горшочку с цветами проведена трубка для подачи воды.

Фестиваль "Цветочный джем" стартовал в Москве с 22 июля. На центральных площадках фестиваля будет создано 27 садов и цветочных композиций. Посетить их пригласил мэр столицы Сергей Собянин.