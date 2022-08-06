Площадки фестиваля "Московское варенье" приняли почти миллион гостей

15:31
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Более 20 тысяч банок варенья продали в ходе фестиваля "Московское варенье", а его площадки посетили около миллиона человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что фестиваль завершается в эти выходные. Мэр добавил, что на фестивале работали 23 площадки по всему городу. На них было представлено более 300 сортов варенья и джемов.
"Даже название звучит вкусно. И выглядят фестивальные площадки заманчиво – с разноцветным вареньем на прилавках, запахом яблок в карамели и сладостей. Как говорят москвоведы, первое упоминание о варенье в Москве датируется началом XIV века. То есть это лакомство знали в нашем городе еще семь веков назад. В старину его варили из болотных и лесных ягод с добавлением меда. Продавали на улице Великой, где сегодня парк "Зарядье", и в Охотном ряду", – сказал мэр.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москву вернулся фестиваль "Московское варенье". Мэр города напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. Теперь он снова открылся в столице по просьбе горожан. 23 фестивальные площадки работают до 7 августа.
Желающие могут попробовать варенье из апельсина и инжира, из гречки, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды. Также можно отведать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, соленую карамель с сосновыми шишками, полезные снеки, фруктовый сыр и многое другое.
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