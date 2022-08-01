Собянин рассказал о возвращении фестиваля "Московское варенье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москву вернулся фестиваль "Московское варенье", сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. Теперь он снова открылся в столице по просьбе горожан. 23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны.

Желающие смогут попробовать варенье из апельсина и инжира, из гречки, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды. Также можно отведать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, соленую карамель с сосновыми шишками, полезные снеки, фруктовый сыр и многое другое.

Торговые шале украсили цветами и арками с яркими растениями. Дополняют их главные символы фестиваля – разноцветные банки "Московского варенья".

На площадках можно посетить мастер-классы – кулинарные, творческие, танцевальные, флористические или экологические. Впервые организованы открытые кулинарные шоу на офирах – специальных гриль-установках. Гости могут наблюдать за работой поваров и записать понравившиеся рецепты.

На 20 площадках фестиваля впервые пройдут открытые кинопоказы. Сеансы летних кинотеатров подобрали для зрителей разных возрастов. На Тверском бульваре с 5 по 7 августа будет работать FASHION-маркет, где можно купить одежду молодых российских дизайнеров, аксессуары, товары для домашних любимцев, сделать летний макияж, научиться рисовать скетчи и заняться спортом на свежем воздухе. В специальной студии все желающие под руководством профессионалов смогут переделать одежду под свой стиль.

Ранее туристический сервис Russpass подготовил новый маршрут в рамках фестиваля "Московское варенье". Все желающие смогут за один день посмотреть центральные фестивальные площадки и достопримечательности рядом с ними. Фестиваль "Московское варенье" проходит с 29 июля по 7 августа.

