Маршрут по площадкам фестиваля "Московское варенье" появился на Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Туристический сервис Russpass подготовил новый маршрут в рамках фестиваля "Московское варенье". Все желающие смогут за один день посмотреть центральные фестивальные площадки и достопримечательности рядом с ними, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Благодаря маршруту пользователи узнают, где можно попробовать сладкие десерты из ягод и мороженое из гречки, а также принять участие в творческих мастер-классах.
"Прогулка начинается с Климентовского переулка, в котором можно попробовать оригинальные сладости: пасты, арбузный мед и ореховые снеки. В творческой мастерской гостям предлагают расписать деревянные ложки или чайный сервиз. Рядом находится храм Священномученика Климента Папы Римского – яркий пример церковного барокко и архитектурная доминанта Замоскворечья", – говорится в материале.
Далее маршрут ведет на площадь Революции, где расположилась ярмарка, на которой можно попробовать необычные блюда. Затем маршрут проходит по Центральному выставочному залу "Манеж", Камергерскому переулку, Тверской площади и Тверскому бульвару.
Фестиваль "Московское варенье" проходит с 29 июля по 7 августа.
Ранее сообщалось, что 30 июля на ВДНХ планируется поставить мировой рекорд, изготовив мороженое весом в 100 килограммов. Повара фабрики "Баскин Роббинс" попытаются воссоздать вкус исторического мороженого ВДНХ, которое посетителям выставки предлагали более полувека назад. Это ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука.
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Лето. Мороженое. ВДНХ". В течение двух дней, с 30 по 31 июля, посетители выставки смогут продегустировать мороженое, научиться готовить десерты, принять участие в различных мастер-классах.
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