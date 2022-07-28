Самое большое в мире мороженое приготовят на ВДНХ 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков
В предстоящую субботу, 30 июля, на ВДНХ планируется поставить мировой рекорд, изготовив мороженое весом в 100 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Отмечается, что повара фабрики "Баскин Роббинс" попытаются воссоздать вкус исторического мороженого ВДНХ, которое посетителям выставки предлагали более полувека назад. Оно представляет из себя ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука.
"Повара будут стремиться к цели установить рекорд и изготовить самый большой в мире десерт из мороженого на основе воссозданного исторического пломбира ВДНХ, представляющего собой полутораметровую креманку с мороженым весом 100 килограммов", – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Лето. Мороженое. ВДНХ". В течение двух дней, с 30 по 31 июля, посетители выставки смогут продегустировать мороженое, научиться готовить десерты, принять участие в различных мастер-классах. Кроме того, до 7 августа на территории ВДНХ установят 30 дополнительных киосков с мороженым.
Ранее сообщалось, что 30 июля на ВДНХ состоится фестиваль неолимпийских видов спорта. В рамках него пройдут бесплатные мастер-классы и показательные выступления спортсменов.
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