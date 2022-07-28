Самое большое в мире мороженое приготовят на ВДНХ 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

В предстоящую субботу, 30 июля, на ВДНХ планируется поставить мировой рекорд, изготовив мороженое весом в 100 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что повара фабрики "Баскин Роббинс" попытаются воссоздать вкус исторического мороженого ВДНХ, которое посетителям выставки предлагали более полувека назад. Оно представляет из себя ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука.

"Повара будут стремиться к цели установить рекорд и изготовить самый большой в мире десерт из мороженого на основе воссозданного исторического пломбира ВДНХ, представляющего собой полутораметровую креманку с мороженым весом 100 килограммов", – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Лето. Мороженое. ВДНХ". В течение двух дней, с 30 по 31 июля, посетители выставки смогут продегустировать мороженое, научиться готовить десерты, принять участие в различных мастер-классах. Кроме того, до 7 августа на территории ВДНХ установят 30 дополнительных киосков с мороженым.

Ранее сообщалось, что 30 июля на ВДНХ состоится фестиваль неолимпийских видов спорта. В рамках него пройдут бесплатные мастер-классы и показательные выступления спортсменов.

