Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 30 июля, на ВДНХ состоится фестиваль неолимпийских видов спорта, в рамках которого пройдут мастер-классы и показательные выступления спортсменов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"ВДНХ станет точкой притяжения для любителей активного образа жизни. 30 июля здесь пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта. Цель праздника – познакомить жителей и гостей столицы с разнообразием видов спорта, доступных каждому", – говорится в сообщении.

Уточняется, что москвичи смогут принять участие в мастер-классах, посетить лекции и увидеть показательные выступления по капоэйре, вейкборду, на самокатах и роликах. Кроме того, жители столицы смогут посетить матчи по фрисби и лякроссу.

"Все мероприятия можно посетить бесплатно", – указано в материале.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля славянского искусства "Русское поле". Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа. Он будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.