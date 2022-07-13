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Мэр Москвы

11:18

Собянин: фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве 27 августа

мэр Москвыфестивали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля славянского искусства "Русское поле". Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа. Он будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.

"Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюбленных в историю России, ее песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что летом 2022 года на "Русское поле" съедутся не менее 2  000 участников из разных регионов страны", – говорится в сообщении.

В парке будут работать уже известные и новые тематические площадки, где можно будет купить сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки и попробовать древнерусские блюда.

Кроме того, на фестивале определят лучших среди хоровых, хореографических, инструментальных коллективов. Победителей также выберут в номинациях "Лучшая коллекция "Наследие и традиции", "Лучший туристический маршрут", "Лучший гастрономический бренд", "Лучший народный мастер" и "Лучший товаропроизводитель".

В преддверии 875-летия Москвы организаторы запустили конкурс на лучшее поздравление. Для этого каждый желающий может снять видео с песней о Москве и отправить его организаторам до 1 августа. Победителя определит народное голосование.

Ранее сообщалось, что акция "Московская музейная неделя" повторно пройдет в столице с 11 июля. За это время бесплатно можно будет посетить 39 музеев. На некоторых площадках можно ознакомиться с выставками работ именитых фотографов. Электронный билет на мероприятия "Московской музейной недели" можно оформить на сайте mos.ru.

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