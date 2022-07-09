Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице с 11 по 17 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Акция "Московская музейная неделя" повторно пройдет в столице с 11 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"С 11 по 17 июля можно будет бесплатно посетить 39 музеев. Например, любителей истории ждут в "Царицыно" и "Коломенском". Там гости узнают о жизни Москвы в разные эпохи", – рассказала заммэра столица Наталья Сергунина.
Представитель мэрии добавила, что на некоторых площадках можно ознакомиться с выставками работ именитых фотографов.
Электронный билет на мероприятия "Московской музейной недели" можно оформить на сайте mos.ru. Там же доступно расписание акции. Билеты также можно получить на официальных сайтах музеев.
Ранее сообщалось о проведении фестиваля "Дачное Царицыно" в период с 15 по 24 июля. Ежедневно программа будет начинаться в 10:00 с зарядки. В полдень будет открываться детская программа, которая включает в себя спектакли и концерты.
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