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Москва 24

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Культура

10:42

Эксперт прокомментировал инициативу сделать бесплатный вход в музеи для детей

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал позитивным предложение повысить доступность музеев для несовершеннолетних, предоставив им бесплатный доступ к экспозициям.

"Предложение абсолютно разумное... Это очень позитивный момент как социальный фактор. Да, музеи, естественно, потеряют в доходах, но это не будет такая огромная потеря, так как детские билеты все равно были с дисконтом", – сообщил он RT.

По его словам, таким образом государство поддержит семьи с детьми.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить доступность музеев для детей. По словам эксперта, экскурсии в музеи являются визуальной частью образовательного процесса, благодаря которым повышается интерес детей к изобразительному искусству и истории. Они также могут помочь в их профориентации.

При этом бесплатное посещение музеев доступно только для детей в возрасте до 6–7 лет.

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