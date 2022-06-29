В РФ выступили с инициативой сделать бесплатный вход в музеи для несовершеннолетних

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой с предложением повысить доступность музеев для детей. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, экскурсии в музеи являются визуальной частью образовательного процесса, благодаря которым повышается интерес детей к изобразительному искусству и истории. Они также могут помочь в их профориентации.

При этом бесплатное посещение музеев доступно только для детей в возрасте до 6–7 лет.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность предоставления гражданам Российской Федерации в возрасте до 18 лет права на бесплатное посещение государственных музеев", – отметил Орлов.

Ранее эксперт предложил распространить скидки на поездки детей в поездах на летний период в целях поддержки российских семей.

Орлов напомнил, что дети старше 10 лет получают скидку на проезд в размере 50%, однако она не предоставляется в летние месяцы.

