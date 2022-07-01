Фестиваль "Дачное Царицыно" пройдет в Москве с 15 по 24 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/музей-заповедник "Царицыно"

В музее-заповеднике "Царицыно" с 15 по 24 июля пройдет фестиваль "Дачное Царицыно". Мероприятия летнего фестиваля будут бесплатными. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ежедневно программа будет начинаться в 10:00 с зарядки. В полдень будет открываться детская программа, которая включает в себя спектакли и концерты.

Дневная программа фестиваля будет начинаться в 16:00 с концертов джазовых и духовых оркестров, а также кавер-групп. В 18:00 на сцену будут выходить московские театральные коллективы, показы спектаклей запланированы на пятницы, субботы и воскресенья.

Каждый фестивальный день будет завершаться концертом известного исполнителя, начало в 20:00. В частности, 15 июля выступит джазовая певица Алла Рид. В свою очередь, 16 июля пианист и импровизатор Сергей Манукян представит программу джазовой и блюзовой классики. В заключительный день фестиваля, 24 июля, выступит Петр Налич.

Ранее сообщалось, что концерты в честь 10-летия ТиНАО пройдут на Манежной площади с 1 по 10 июля. Программу откроет заслуженная артистка РФ Наташа Королева. В первый день также выступят лауреат всероссийских и международных конкурсов Инна Каменева и шоу-группа "Параскева". Помимо этого, зрителей ожидают выступления коллективов поселений ТиНАО – коллективы "Центр МоСТа" из Троицка, Первомайского и Мосрентгена.

