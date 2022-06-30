В музее архитектуры открылась выставка фотографий "Москва. Реальное"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

30 июня в Государственном музее архитектуры имени Щусева открылась выставка фотографий современной архитектуры "Москва. Реальное". Экспозиция будет работать до 4 сентября.

Посетители выставки смогут увидеть отреставрированный Дом Наркомфина, Музей русского импрессионизма, парк "Зарядье", ГЭС-2, Большую спортивную арену "Лужники" и другие знаковые столичные объекты. Всего представлено 33 здания в фотографиях и макетах.

Работы фотохудожников напечатаны в крупных форматах (от метра) и удачно интегрированы в дизайн выставки.

Организаторы проекта "Москва. Реальное" – Москомархитектура и правительство Москвы. Куратором выступила директор музея Елизавета Лихачева.